Кафедра физики МИОО
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Рекомендации к лабораторным работам по физике
Компьютерный практикум по физике и астрономии >>
Примеры лаб. работ по физике № 3-7 для 11 кл.-zip арх. 548 Кб
Лабораторные работы по физике, 10-11 кл.
Загрузить лаб. работы по физике, 10-11 кл.-zip арх. 350 Кб
Подготовка к лабораторным работам по физике, 6-11 кл.
Загрузить лаб. работы по физике, 6-11 кл.-zip арх. 956 Кб
Лабораторные работы по физике (механика и молекулярная физика)
Загрузить интерактивные лаб. работы по физике. Флэш, zip арх. 75 Кб
Виртуальная лаборатория физики
Виртуальная лаборатория. Механика. Эксперименты. Задачи
Виртуальная лаборатория. Атомная и ядерная физика
Виртуальные лаб. работы по физике. 7-9 классы
Телешкола. Флэш-анимации по физике, 11 класс
Виртуальная ЛР. Дифракция света на щели
Загрузить аннотацию к виртуальным лаб. раб. по физ. 7-9 классы-zip арх. 6 Кб
Лаб. работа "Выяснение условий равновесия рычага" >>
Лаб. работа "Изучение явления теплообмена" >>
Лаб. работа "Определение КПД нагревательного прибора" >>
Лаб. работа "Изучение закона Ома" >>
Лаб. работа "Детекторный радиоприёмник" >>
Лаб. работа "Тень и полутень" >>
Флэш анимации по физике (ядерной и др.) zip арх. 738 Кб
Лабораторные работы по молекулярной физике
СБОРНИКИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ
Оборудование для лабораторных работ по физике
Компьютерные модели оптических экспериментов
Лабораторный практикум в Интернет
Филиппова И.Я. Цифровая лаборатория "Архимед"
ЛАБОРАТОРНЫE РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ (для ВУЗов)
ПРИКЛАДНАЯ И ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА. Сборник лаб. работ
Лаб. работа. Измерение фокусного расстояния линзы
Лаб. работа. Исследование характеристик дифракционных решеток
ЛР1. Определение показателя преломления стекла. Zip арх. 455 Кб
ЛР2. Изучение сил трения покоя и скольжения. Zip арх. 911 Кб
ЛР3. Экпериментальная проверка закона Ома. Zip арх. 1,47 Мб
Перечень демонстраций и лаб. раб. для 7-11 кл. - zip арх. 12 Кб
Предисловие к лаб. раб. - zip арх. 3,5 Кб
Виды практической деятельности учащихся - zip арх. 2,8 Кб
Порядок проведения лаб. раб. - zip арх. 2 Кб *
Погрешности измерений - zip арх. 3,6 Кб
Виды лаб. раб. и способы выполнения - zip арх. 5 Кб
Учет оценок за лаб. раб. - zip арх. 3,9 Кб
Некоторые виды лаб. раб. для 8 ф.-м. класса - zip арх. 64,5 Кб
Правила построения экспериментальных графиков - zip арх. 44 Кб
Особенности некоторых лаб. раб. - zip арх. 15 Кб
Перечень демонстраций для 10 кл.-углубл. уровень, ZIP-арх. 9,6 Кб
Перечень демонстраций для 11 кл.-углубл. уровень, ZIP-арх. 7,5 Кб
Список демонстраций, опубликованных в газете "Физика", ZIP-арх. 4,3 Кб
Компьютерные демонстрации по физике ФизФака МГУ
Занимательная физика во флэш-роликах
Загрузить флэш-ролики по физике, zip арх. 2,93 Мб
Загрузить анимации тепловых двигателей, zip арх. 3,2 Мб
Перечень лабораторных работ по физике
Виртуальные лаборатории на уроках физики
Загрузить виртуальные лаборатории по физике, zip арх. 1,2 Мб
Лабораторные работы по физике (рефераты)
Виртуальный фонд физических эффектов "Эффективная физика"
Фундаментальные эксперименты в физической науке
Некоторые демонстрационные видеоэксперименты, zip арх. 1,87 Мб
ФИЗИКА В АНИМАЦИЯХ
Максим Куликов. Флэш-анимации по физике, рук. Львовский М.Б., zip арх. 177 Кб
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ПСИХРОМЕТРОМ АВГУСТА
Определение КПД наклонной плоскости. Лаб. раб. для 7 класса - zip арх. 575 Кб
Изображения, даваемые линзой. К лаб. работе для 8 класса - rar арх. 4 Мб
Флэш-анимации некоторых физических экспериментов, zip арх. 247 Кб
Анимационные флэш-модели по волновой оптике, zip арх. 805 Кб
Занимательные эксперименты по физике
Примеры применения Flash - роликов по физике
Видео опыты по физике
Webmaster Львовский М.Б.